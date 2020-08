Bock auf die Löwen: Benjamin Baier (l., in einem Testspiel gegen Hanau) will mit dem SVA die Würzburger Kickers schlagen.

Der bayerische Landespokalsieger, der am DFB-Pokal teilnimmt und dort am Samstag, 12. September (15.30 Uhr), auf den Bundesligisten Eintracht Frankfurt trifft, wird nun doch auf sportlichem Wege ermittelt. Das befürchtete Abbruchszenario mit Losverfahren kann ad acta gelegt werden. Wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Freitag mitteilte, kann das Toto-Pokal-Halbfinale am Dienstag, 1. September, um 17.45 Uhr in Aschaffenburg gespielt werden, allerdings ohne Publikum. Regionalligist Viktoria trifft dann auf den Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Das bayerische Innenministerium erteilte eine Ausnahmegenehmigung.

Eine solche gilt auch für das Endspiel am Samstag, 5. September, um 14 Uhr. Im zweiten Halbfinale hatte der Regionalligist FC Memmingen auf die Austragung verzichtet und den Drittligisten TSV 1860 München kampflos weiterkommen lassen. Wenn sich die bereits für den DFB-Pokal qualifizierten Würzburger in Aschaffenburg durchsetzen würden, wäre Sechzig unabhängig vom Ausgang des Endspiels sicher im DFB-Pokal; andernfalls müssten die Löwen im Finale noch die Viktoria besiegen.

Für alle im Wettbewerb verbliebenen Klubs gelten Auflagen, so hat beispielsweise die erste Reihe von Corona-Tests in den jeweiligen Kadern bereits stattgefunden. "Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich beim bayerischen Innenministerium bedanken, das unseren Antrag auf Sondergenehmigung und das vorgelegte Hygienekonzept positiv beschieden hat. Damit bleibt uns auch ein Abbruchszenario erspart", erklärte BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher. "Auch wenn es für die Fußballfans in Unterfranken ein Wermutstropfen ist, dass das Derby ohne Zuschauer stattfinden muss."

Das Toto-Pokal-Endspiel wird im BR Fernsehen ab 14 Uhr live übertragen. Für das Halbfinale hat der BFV die Übertragungsrechte mit Zustimmung der Würzburger an die Viktoria kostenfrei zur Eigenvermarktung übertragen, der Klub vom Untermain plant eine Übertragung per Livestream. "Die Freigabe der TV-Rechte an die Viktoria stand für uns außer Frage, denn so lässt sich vielleicht etwas von den fehlenden Zuschauereinnahmen kompensieren. Der Dank geht auch an die Kickers, die diesem Vorgehen so zugestimmt haben, weil sie wissen, wie schwierig die aktuelle Situation für die Amateurklubs ist", betonte Faltenbacher.

Den zweiten bayerischen Startplatz im DFB-Pokal wird der BFV zum Ende der Meldefrist am 6. September an den FC Schweinfurt 05 vergeben, der - als aktueller Tabellenführer der unterbrochenen Regionalliga-Saison - als Bayerischer Amateurmeister gemeldet wird. Auch bei den Schweinfurtern hat die Corona-Testphase bereits begonnen; der Trainerstab und die Spieler sollen ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren, ein für Samstag geplantes Testspiel beim Südwest-Regionalligisten Bayern Alzenau wurde abgesagt. Bis zum DFB-Pokal-Spiel gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 am Sonntag, 13. September (15.30 Uhr), dürfen die Schweinfurter keine Partien mehr gegen nicht getestete Mannschaften austragen.