Zweitligist 1. FC Magdeburg ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Herausforderer von Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund; die Bayern haben dabei Heimvorteil. Die Spiele in der Runde der besten 32 Mannschaften werden am 27. und 28. Oktober ausgetragen.

Bayern-Legende und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zog zudem die Bundesligaduelle zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin, Borussia Dortmund und Werder Bremen, dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart. Erstmals seit der Saison 2008/09 hatten sämtliche 18 Klubs der 1. Bundesliga die Auftaktrunde überstanden. Das Finale findet am 29. Mai 2027 in Berlin statt.

Die Zweitrunden-Paarungen in der Übersicht: