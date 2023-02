Im Viertelfinale des DFB-Pokal bekommt der FC Bayern ein Heimspiel. In Leipzig kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Marco Rose und dem BVB.

Titelverteidiger RB Leipzig trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals in einem Spitzenspiel auf Borussia Dortmund. Damit kommt es zum erneuten Duell von RB-Trainer Marco Rose mit seinem alten Klub. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag im Deutschen Fußballmuseum im ZDF. Rekordsieger Bayern München muss gegen den formstarken SC Freiburg antreten.

In einem weiteren Bundesliga-Duell spielt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Der 1. FC Nürnberg, der einzig verbliebene Zweitligist im Wettbewerb, empfängt in der Neuauflage des Finals von 2007 den VfB Stuttgart.

Als Losfee agierte die dreimalige Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen. Die Runde der letzten Acht wird am 4. und 5. April ausgetragen. Die beiden Halbfinal-Partien finden am 2. und 3. Mai statt, das Finale steigt am 3. Juni wie gewohnt im Berliner Olympiastadion.

Das Viertelfinale im Überblick: