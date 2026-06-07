Double-Sieger FC Bayern München startet das Projekt Titelverteidigung im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück. Der gerade abgetretene Bundesligaschiedsrichter Deniz Aytekin loste im Fußballmuseum in Dortmund dem deutschen Fußballmeister den Drittligameister und Aufsteiger in die zweite Liga zu. Borussia Dortmund bestreitet sein erstes Pokalspiel beim Oberligisten Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club.

Die Spiele der ersten Hauptrunde sind für den 21. bis 24. August angesetzt – mit zwei Ausnahmen. Die Erstrundenpartien der Bayern und des BVB finden am 1. und 2. September statt. Der Grund: Die Borussia und der Rivale aus München spielen am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Dortmunder Stadion um den „Franz Beckenbauer Supercup“. Die Münchner hatten am 23. Mai im Finale in Berlin gegen Cup-Verteidiger VfB Stuttgart 3:0 gewonnen. Die Schwaben reisen in der ersten Runde der kommenden Pokalsaison zum Drittligisten FC Hansa Rostock. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion statt.