Der SSV Ulm hat für den Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Zweitliga-Aufsteiger empfängt in der ersten Runde des Wettbewerbs den FC Bayern München. Titelverteidiger Bayer Leverkusen trifft zunächst auf den Viertligisten Carl Zeiss Jena. Das ergab die Auslosung durch den früheren Freiburger Profi Nils Petersen und DFB-Vize Peter Frymuth am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.