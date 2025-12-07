Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga auf den Tabellenzweiten. Der FC Bayern spielt Anfang Februar in der heimischen Arena gegen RB Leipzig . Die Partien loste der langjährige Bundesligatrainer Friedhelm Funkel am Sonntag in Dortmund aus.

Die Viertelfinals finden am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 statt. Die Halbfinals sind für den 21. und 22. April angesetzt. Das Endspiel am 23. Mai stiegt traditionell im Berliner Olympiastadion.

Die Partien der Männer in der Übersicht

FC Bayern München – RB Leipzig

Hertha BSC – SC Freiburg

Holstein Kiel – VfB Stuttgart

Bayer 04 Leverkusen – FC St. Pauli

Bei den Frauen zog Funkel folgende Partien: