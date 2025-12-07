Zum Hauptinhalt springen

Viertelfinale des DFB-PokalsBayern trifft auf Leipzig

Ziel des Turniers: der DFB-Pokal.
Der FC Bayern spielt im Viertelfinale des DFB-Pokals zu Hause, zieht aber den potenziell schwierigsten Gegner. Hertha BSC bekommt ein Heimspiel gegen den SC Freiburg, der VfB Stuttgart muss in den Norden.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga auf den Tabellenzweiten. Der FC Bayern spielt Anfang Februar in der heimischen Arena gegen RB Leipzig. Die Partien loste der langjährige Bundesligatrainer Friedhelm Funkel am Sonntag in Dortmund aus.

Die Viertelfinals finden am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 statt. Die Halbfinals sind für den 21. und 22. April angesetzt. Das Endspiel am 23. Mai stiegt traditionell im Berliner Olympiastadion.

Die Partien der Männer in der Übersicht

  • FC Bayern München – RB Leipzig
  • Hertha BSC – SC Freiburg
  • Holstein Kiel – VfB Stuttgart
  • Bayer 04 Leverkusen – FC St. Pauli

Bei den Frauen zog Funkel folgende Partien:

  • VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt
  • Hamburger SV – FC Bayern München
  • SGS Essen – SV Werder Bremen
  • Carl Zeiss Jena – SC Sand
