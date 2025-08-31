In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen Ende Oktober die beiden Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander. Der FC Bayern muss zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln antreten, Titelverteidiger VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05. Außerdem kommt es zum Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel . Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der Hamburger SV muss beim 1. FC Heidenheim antreten, und zu einem weiteren Bundesliga-Duell kommt es bei der Partie zwischen dem FC St. Pauli und der TSG Hoffenheim. Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt. Das Achtelfinale folgt Anfang Dezember. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.

Die Zweitrunden-Paarungen in der Übersicht:

FV Illertissen – 1. FC MagdeburgEnergie Cottbus – RB Leipzig1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld1. FC Heidenheim – Hamburger SVBor. Mönchengladbach – Karlsruher SCHertha BSC – SV ElversbergSpVgg Greuther Fürth – 1. FC KaiserslauternEintracht Frankfurt – Borussia DortmundDarmstadt 98 – FC Schalke 04FC Augsburg – VfL BochumFortuna Düsseldorf – SC FreiburgSC Paderborn 07 – Bayer LeverkusenFSV Mainz 05 – VfB StuttgartVfL Wolfsburg – Holstein Kiel1. FC Köln – Bayern MünchenFC St. Pauli – TSG 1899 Hoffenheim