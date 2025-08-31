Zum Hauptinhalt springen

Auslosung des DFB-PokalsFrankfurt trifft auf Dortmund – die Bayern müssen nach Köln

Um diese Trophäe geht's: In der zweiten Runde des DFB-Pokals gibt es einige Begegnungen, die Spannung versprechen.
Um diese Trophäe geht's: In der zweiten Runde des DFB-Pokals gibt es einige Begegnungen, die Spannung versprechen. (Foto: Tom Weller/dpa)
  • In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen Ende Oktober die Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.
  • Der FC Bayern muss zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln antreten, Titelverteidiger VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05.
  • Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt, das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.
In der zweiten Pokalrunde treffen die beiden Champions-League-Teilnehmer zum Topspiel aufeinander. Und die Auslosung ergab weitere Duelle zwischen Erstligisten.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen Ende Oktober die beiden Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander. Der FC Bayern muss zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln antreten, Titelverteidiger VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05. Außerdem kommt es zum Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der Hamburger SV muss beim 1. FC Heidenheim antreten, und zu einem weiteren Bundesliga-Duell kommt es bei der Partie zwischen dem FC St. Pauli und der TSG Hoffenheim. Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt. Das Achtelfinale folgt Anfang Dezember. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.

Die Zweitrunden-Paarungen in der Übersicht:

FV Illertissen – 1. FC MagdeburgEnergie Cottbus – RB Leipzig1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld1. FC Heidenheim – Hamburger SVBor. Mönchengladbach – Karlsruher SCHertha BSC – SV ElversbergSpVgg Greuther Fürth – 1. FC KaiserslauternEintracht Frankfurt – Borussia DortmundDarmstadt 98 – FC Schalke 04FC Augsburg – VfL BochumFortuna Düsseldorf – SC FreiburgSC Paderborn 07 – Bayer LeverkusenFSV Mainz 05 – VfB StuttgartVfL Wolfsburg – Holstein Kiel1. FC Köln – Bayern MünchenFC St. Pauli – TSG 1899 Hoffenheim

DFB-Pokal-Spiel mit 23 Toren
:Der Held, der das Plastilin aus den Händen schüttelte

Traumtore, viele Hauptdarsteller und zwei gefühlte Sieger – aber am Ende kann es auch beim Pokaldrama in Braunschweig nur einen Matchwinner geben: Stuttgarts Torwart Alexander Nübel bügelt im Elfmeterschießen einen dicken Gegentor-Patzer aus.

Von Javier Cáceres

