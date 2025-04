Drittligist Arminia im DFB-Pokal-Finale:Ganz Bielefeld reist nach Berlin

Reichen die Hotelbetten, wenn alle Einwohner Bielefelds zum Pokalfinale in die Hauptstadt kommen? Nach langer Partynacht träumt der Drittligist vom ganz großen Coup, und Trainer Mitch Kniat legt seinen ungeliebten Doppelnamen ab.

Von Ulrich Hartmann, Bielefeld

Der Fußballtrainer Mitch Kniat sorgt sich um die Beherbergungskapazitäten von Berlin. Der 39-Jährige geht nämlich davon aus, dass sämtliche ungefähr 345 000 Einwohnenden der ostwestfälischen Stadt Bielefeld rund um den 24. Mai in der Hauptstadt zu übernachten gedenken. „Wir werden mit ganz Bielefeld nach Berlin reisen und ich bin gespannt, ob die Hotelzimmer reichen“, sagte Kniat am Dienstagabend, nachdem der Drittligist Arminia Bielefeld sein DFB-Pokal-Halbfinale mit 2:1 gegen den deutschen Meister und Pokaltitelverteidiger Bayer Leverkusen gewonnen hatte. Berlin verfügt dem Vernehmen nach über knapp 150 000 Gästebetten. Das reicht also keinesfalls. Und auch auf die Tribünen des Olympiastadions wird ganz Bielefeld nicht passen.