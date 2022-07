2. LIGA - BUNDESLIGA

Jahn Regensburg - 1. FC Köln i.E. 4:3 (2:2, 2:1)

1:0 Albers (18.), 2:0 Owusu (27.), 2:1 Uth (28.), 2:2 Ljubicic (63.). - Elfmeterschießen: 1:0 Makridis, 1:1 Ljubicic, 2:1 Thalhammer, Chabot (Köln) scheitert an Stojanovic, Saller (Jahn) scheitert an Horn, 2:2 Maina, 3:2 Yildirim, 3:3 Thielmann, 4:3 Gimber, Ehizibue (Köln) scheitert an Stojanovic. - Zuschauer: 13 236.

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg n.V. 1:2 (1:1, 1:0)

1:0 Ritter (33.), 1:1 Sallai (82.), 1:2 Doan (111.). - Zuschauer: 38 317.

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt (Mo. 20.45)

3. LIGA - BUNDESLIGA

TSV 1860 München - Borussia Dortmund 0:3 (0:3)

0:1 Malen (8.), 0:2 Bellingham (31.), 0:3 Adeyemi (35.). - Zuschauer: 15 000.

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)

0:1 Churlinov (33.). - Gelb-rote Karte: Anton (67./Stuttgart, wiederholtes Foulspiel). - Zuschauer: 22 644.

SV Elversberg - Bayer Leverkusen 4:3 (3:2)

1:0 Rochelt (2.), 1:1 Hlozek (5.), 2:1 Koffi (17./ Foulelfmeter), 2:2 Aranguiz (30.), 3:2 Schnellbacher (37.), 4:2 Conrad (74.), 4:3 Schick (89.). - Zuschauer: 7414.

Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05

FC Energie Cottbus - Werder Bremen (Mo. 18.00)

Viktoria Köln - FC Bayern München (Mi., 31. August)

4. LIGA (REGIONALLIGA) - BUNDESLIGA

FC Viktoria Berlin - VfL Bochum 0:3 (0:2)

0:1 Zoller (18.), 0:2 Asano (22.), 0:3 P. Hofmann (65.). - Zuschauer: 5573.

Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

0:1 Marmoush (90.+2). - Zuschauer: 6100.

SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim n.V. 0:2 (0:0, 0:0)

0:1 Kabak (115.), 0:2 Prömel (118.). - Zuschauer: 1606.

Chemnitzer FC - Union Berlin (Mo. 18.00)

Teutonia Ottensen - RB Leipzig (Di., 30. August)

5. LIGA (OBERLIGA) - BUNDESLIGA

Bremer SV - Schalke 04 0:5 (0:4)

0:1 Zalazar (2.), 0:2 Drexler (12.), 0:3 Drexler (33.), 0:4 Kmiec (39./Eigentor), 0:5 Kaminski (83.). - Zuschauer (in Oldenburg): 10 000.

SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach 1:9 (0:6)

0:1 Thuram (2.), 0:2 Thuram (22.), 0:3 Thuram (36.), 0:4 J. Hofmann (37.), 0:5 Bensebaini (45.+1), 0:6 J. Hofmann (45.+3), 0:7 Stindl (47.), 0:8 Scally (59.), 1:8 Huber (61.), 1:9 Neuhaus (78.). - Zuschauer: 15 000.

TuS BW Lohne - FC Augsburg 0:4 (0:0)

0:1 A. Maier (51.), 0:2 F. Jensen (69.), 0:3 Niederlechner (81.), 0:4 M. Malone (89.). - Zuschauer: 5000.

3. LIGA - 2. LIGA

SpVgg Bayreuth - Hamburger SV n.V. 1:3 (1:1, 1:0)

1:0 Hemmerich (16.), 1:1 Königsdörffer (83.), 1:2 Schonlau (97.), 1:3 Königsdörffer (111.). - Gelb-rote Karte: Groiß (112./Bayreuth, wiederholtes Foulspiel). - Zuschauer: 14 700.

Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

FC Ingolstadt - Darmstadt 98 (Mo. 18.00)

4. LIGA (REGIONALLIGA) - 2. LIGA

Kaan-Marienborn - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

0:1 Geis (44.), 0:2 Valentini (84.). - Z.: 8000.

SV Straelen - FC St. Pauli 3:4 (2:2)

1:0 Vicario (19.), 1:1 Smith (26.), 1:2 Medic (40.), 2:2 Nshimirimana (42.), 2:3 Otto (62.), 3:3 Vicario (80.), 3:4 Medic (90.). - Rote Karte: Saliakas (77./St. Pauli, grobes Foul). - Zuschauer: 5874.

VfB Lübeck - Hansa Rostock 1:0 (0:0)

1:0 Gözüsirin (78.). - Zuschauer: 10 351.

FV Illertissen - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0)

0:1 Mainka (57.), 0:2 Beck (80.). - Zuschauer: 3500.

Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf 1:4 (0:1)

0:1 A. Hoffmann (34.), 0:2 Peterson (54.), 1:2 Lemmer (57.), 1:3 Ginczek (71.), 1:4 Ginczek (79.). - Zuschauer: 16 620.

BSV Rehden - SV Sandhausen 0:4 (0:3)

0:1 Bachmann (23.), 0:2 Kutucu (32.), 0:3 Bachmann (45.), 0:4 Schirow (51.). - Zuschauer: 1500.

5. LIGA (OBERLIGA) - 2. LIGA

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC 0:8 (0:3)

0:1 Schleusener (12.), 0:2 Schleusener (14.), 0:3 Schleusener (41.), 0:4 Gondorf (67.), 0:5 Batmaz (72.), 0:6 Gordon (73.), 0:7 Rapp (83.), 0:8 Rapp (87.). - Zuschauer: 5000.

FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn 0:10 (0:3)

0:1 Justvan (7.), 0:2 Leipertz (10.), 0:3 Pieringer (40.), 0:4 Justvan (47.), 0:5 Srbeny (49.), 0:6 Pieringer (50.), 0:7 Pieringer (53.), 0:8 Leipertz (58.), 0:9 Tachie (67.), 0:10 Pieringer (90.). - Zuschauer: 3268.

Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

1:0 Zagaria (8.), 2:0 Braig (88.). - Zuschauer: 7500.

FV Engers - Arminia Bielefeld 1:7 (0:2)

0:1 Serra (9.), 0:2 Klos (24.), 0:3 Klos (50.), 1:3 Kap (54.), 1:4 Okugawa (57.), 1:5 Serra (70.), 1:6 Lasme (86.), 1:7 Hack (90.+1). - Zuschauer: 2500.

TSV Schott Mainz - Hannover 96 0:3 (0:2)

0:1 Ahlbach (36./Eigentor), 0:2 Beier (42.), 0:3 Haas (50./Eigentor). - Zuschauer: 4500.

2. Runde: 18. und 19. Oktober.

Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar 2023 und 7./8. Februar; Viertelfinale: 4./5. April; Halbfinale: 2./ 3. Mai; Finale (in Berlin): 3. Juni