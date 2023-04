Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen im Halbfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern München am Samstag (14 Uhr, ZDF) auf Alexandra Popp verzichten. Das teilte der Titelverteidiger am Donnerstag mit. Die 32-jährige Kapitänin hatte sich beim 1:2 im Länderspiel mit dem deutschen Nationalteam gegen Brasilien am vergangenen Dienstag eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen. "Ihre Achillessehne hat einen kleinen Schlag abbekommen", sagte Trainer Tommy Stroot in einer Medienrunde. "Wir müssen die nächsten Tage abwarten wann sie wieder einsatzfähig sein kann."

Das Halbfinale ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Klubs in dieser Saison. Jüngst in der Liga hatten sich die Münchnerinnen 1:0 durchgesetzt und damit die Tabellenführung übernommen. Im Pokal hatte der FC Bayern gegen den VfL jedoch meist das Nachsehen. Von den vergangenen zehn Pokal-Endspielen haben die Wolfsburgerinnen neun gewonnen - und sind mit dem 1. FFC Frankfurt Rekordtitelträger.

Ihre letzte Niederlage in diesem Wettbewerb kassierten sie am 16. November 2013 beim FFC. Seitdem siegte der VfL in 43 Pokal-Spielen in Serie.