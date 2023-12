Joker Jona Niemiec hat mit einem späten Doppelpack Fortuna Düsseldorf ins Pokal-Viertelfinale geschossen. Der eingewechselte Stürmer drehte das Spiel des Fußball-Zweiligisten 1. FC Magdeburg gegen Düsseldorf in nur sechs Minuten. Mit seinem Ausgleichstreffer in der 87. Minute egalisierte er die Führung der Magdeburger durch Baris Atik, ehe er vor 20 090 Zuschauern in der MDCC-Arena in der Nachspielzeit auch noch den Siegtreffer zum 2:1 (0:1) erzielte.

"Ich habe es noch gar nicht realisiert. Ich war zehn Minuten drauf und darf zwei Tore schießen. Ich weiß gar nicht, wie das abgelaufen ist", sagte Niemiec bei Sky. In der vergangenen Saison hatte er beim Aus im Elfmeterschießen gegen Nürnberg noch vom Punkt vergeben, diesmal durfte er sich freuen, "dass ich dem Team helfen konnte". Für Fortuna ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme seit der Saison 2019/2020.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0), Tore: 1:0 Tachie (75.), 2:0 Ache (78.)

Der 1. FC Kaiserslautern hat Dimitrios Grammozis ein perfektes Debüt beschert und sich ins Viertelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer setzten sich die Roten Teufel dank eines späten Doppelschlags mit 2:0 (0:0) gegen den Zweiliga-Rivalen 1. FC Nürnberg durch und stoppten nach vier Pflichtspielpleiten den freien Fall. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Grammozis schossen Richmond Tachie (75.) und Ragnar Ache (78.) den FCK erstmals seit zehn Jahren unter die letzten acht - und sorgten für Feierstimmung auf dem Betzenberg. "Es freut mich riesig für die Mannschaft, dass sie sich endlich mal belohnt hat", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in der ARD: "Das war kollektiv ein super Auftritt."