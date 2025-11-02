Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.