DFB-PokalUnion Berlin zieht den FC Bayern

Michael Olise und der FC Bayern müssen im Pokal-Achtelfinale an der Alten Försterei antreten.
Michael Olise und der FC Bayern müssen im Pokal-Achtelfinale an der Alten Försterei antreten. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Im Achtelfinale des DFB-Pokals erwischt Union Berlin das härteste Los. Das Topduell steigt zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli, RB Leipzig spielt vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Magdeburg.

Alle Spiele im Überblick:

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Hamburger SV – Holstein Kiel

Union Berlin – Bayern München

VfL Bochum – VfB Stuttgart

Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern

SC Freiburg – Darmstadt 98

Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli

RB Leipzig – 1. FC Magdeburg

