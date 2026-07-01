Drei erfolglose WM-Turniere, Razzia, Steuerstreit: Statt Konsequenzen zu tragen, kann sich der DFB zurücklehnen. Dank des neuen Ausrüstervertrags könnte man sich sogar einen neuen Bundestrainer leisten.

Nike hat sich bei der WM im Heimatland eine kleine Marketing-Attacke auf den Rivalen Adidas gegönnt: In New York, im Blickfeld der Freiheitsstatue, spannte der Sportartikelkonzern ein riesiges Poster von Jamal Musiala auf. Darauf trug der Kicker schon mal leicht verpixelt das künftige DFB-Trikot; die Aufschrift „Hello New Jersey“ wies witzgescheit darauf hin, dass Nike von 2027 an den Traditionsausrüster der Nationalmannschaft ablöst.