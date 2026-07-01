Nike hat sich bei der WM im Heimatland eine kleine Marketing-Attacke auf den Rivalen Adidas gegönnt: In New York, im Blickfeld der Freiheitsstatue, spannte der Sportartikelkonzern ein riesiges Poster von Jamal Musiala auf. Darauf trug der Kicker schon mal leicht verpixelt das künftige DFB-Trikot; die Aufschrift „Hello New Jersey“ wies witzgescheit darauf hin, dass Nike von 2027 an den Traditionsausrüster der Nationalmannschaft ablöst.
MeinungNagelsmann und der Deutsche Fußball-BundAb jetzt finanziert Nike das Siechtum des DFB
Kommentar von Thomas Kistner
Lesezeit: 3 Min.
Drei erfolglose WM-Turniere, Razzia, Steuerstreit: Statt Konsequenzen zu tragen, kann sich der DFB zurücklehnen. Dank des neuen Ausrüstervertrags könnte man sich sogar einen neuen Bundestrainer leisten.
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