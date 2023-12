2003 Weltmeisterin, ab 2024 Direktorin: Die frühere Nationalspielerin Nia Künzer kehrt in verantwortungsvoller Position zum Deutschen Fußball-Bund zurück.

Von Anna Dreher

Als sich Nia Künzer im Sommer von der Fernsehbühne verabschiedete, da klang das auch ein bisschen, als bräuchte sie etwas Abstand vom Fußball insgesamt, jenem Sport, der ihr Leben so sehr beeinflusst hat. In der Ankündigung vor der Weltmeisterschaft sprach Künzer von einer neuen Balance für "meine vielfältige Lebensplanung rund um meine Familie, meine beruflichen Herausforderungen und für weitere spannende Projekte und Kooperationen." Seit 2006 hatte die 43-Jährige als Expertin für die ARD gearbeitet, damals war sie die einzige Frau in dieser Rolle im deutschen Fernsehen. Doch 110 Tage nach ihrem Abschied steht fest, dass sie künftig prominent auf einer anderen Bühne auftritt: Nia Künzer wird beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Direktorin für den Bereich Frauen.