Die tosende Weltpolitik strahlt wie stets auf ihre größte Gesellschaftsbühne ab, den Sport. Er gewinnt gerade sogar noch an Bedeutung: Autokratische Regime reißen sich um Events oder finanzieren globale Fantasiegebilde wie die Klub-WM gleich selbst. Trotz der noch nicht mal uraufgeführten, auf 48 Teilnehmer hochgekochten Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada forderten am Rand des jüngsten UN-Konvents einige Staatschefs bereits, das Folge-Turnier 2030 auf 64 Teams aufzublasen. Und generell steht die WM in den USA, wie die Sommerspiele 2028 in Los Angeles, voll im Fokus der Visa-, Zoll- und sonstigen Kapriolen des US-Präsidenten Donald Trump.
MeinungFußball:Im DFB herrscht Stillstand wie bei der Deutschen Bahn. Das liegt am Präsidenten
Kommentar von Thomas Kistner
Lesezeit: 3 Min.
DFB-Chef Bernd Neuendorf hat seine Wiederwahl längst intern abgesichert. Leider nicht mit Visionen, sondern mit Gefälligkeiten in alle Richtungen.
Exklusiv
Steuerprozess:DFB will Sommermärchen-Richterin verhindern
Ende Oktober soll der nächste Steuerprozess im DFB-Kontext beginnen. Doch jetzt torpediert der Verband die Abläufe: Er wirft der Richterin und einem Beisitzer Befangenheit vor.
Lesen Sie mehr zum Thema