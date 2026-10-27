Der erste Aufschlag endete nicht gerade erbaulich für die Spitze des Deutschen Fußball -Bundes ( DFB ). In der vergangenen Woche hatte Präsident Bernd Neuendorf seinen Vorschlag für eine Reform der Regionalligen vorgelegt, am Montag kamen er und weitere hochrangige Verbandsvertreter mit den Präsidenten der 21 Landesverbände zusammen, um diesen zu debattieren. Und das Ergebnis ist: Es gibt noch kein endgültiges.

Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, wurden diverse Punkte moniert und Nachbesserungen angeregt – und nun blicken alle auf den Freitag. Dann steht die nächste Präsidiumssitzung des DFB an und wird die Verbandsspitze ihren finalen Vorschlag präsentieren, über den ein außerordentlicher Bundestag am 18. Dezember entscheidet. Und alles deutet darauf hin, dass das extrem hitzige Wochen werden.

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Schon seit Jahren ist der Streit um die Regionalligen eines der leidigsten Themen des deutschen Fußballs, weil nur vier der fünf Staffelmeister (Nord, Nordost, West, Südwest, Bayern) aufsteigen. Inzwischen hat sich zwar auch der DFB dazu bekannt, dass der Slogan „Meister müssen aufsteigen“ gelten soll, aber die konkrete Ausgestaltung erzeugt viel Verdruss. Denn Neuendorf setzt auf das sogenannte „Kompassmodell“. Demnach sollen aus fünf Staffeln à 18 Mannschaften vier Staffeln à 20 Mannschaften werden, damit alle vier Meister aufsteigen können. Deren Zusammensetzung wiederum soll nicht mehr anhand von Landesverbandsgrenzen erfolgen, sondern je nach konkretem Teilnehmerfeld mit Blick auf möglichst kurze Reisewege Jahr für Jahr neu ermittelt werden.

Zudem sollen nicht mehr die Regionalverbände verantwortlich für den Spielbetrieb sein, sondern der DFB selbst. Da geht es vordergründig um eine mögliche Vereinheitlichung von Kriterien und Abläufen in den vier Staffeln, aber da spielt noch ein anderes Thema hinein: Der DFB ist bald nicht mehr für die Frauen-Bundesliga zuständig, da verliert er also eine Liga und Einfluss. So würde er immerhin die Hoheit über die Regionalligen gewinnen. Das finanzielle Lockmittel für diese Lösung: 500 000 Euro für alle fünf Regionalverbände sowie 40 000 Euro für jeden Verein.

Wer definiert künftig, was ein Derby ist und was nicht?

Doch schon seit Monaten gibt es gegen diesen Ansatz Einwände, und nach SZ-Informationen wurden diese auch am Montag noch einmal vorgebracht. Da geht es beispielsweise um die Zukunft von Derbys. Zwar sagt das vorgelegte DFB-Konzept einen gewissen Schutz zu, aber „Derby“ ist ein sehr unterschiedlich ausgelegter Begriff, und wenn jemand eingreift und das eine Duell als schützenswertes Derby definiert und das andere nicht, ist rasch Willkür im Spiel. Auch droht etwa in Hessen eine besonders ungünstige Aufteilung, weil diese Vereine in alle vier künftigen Regionalligen aufgeteilt werden.

Über allem wiederum schwebt der Gedanke, dass sich die Auswirkungen des Kompassmodells erst nach einigen Jahren zeigen würden. Denn aufgrund der unterschiedlichen Leistungsdichte in den verschiedenen Regionen könnte sich die geografische Verteilung der Klubs erheblich ändern. Als Referenzpunkt dient die Zusammensetzung der dritten Liga, in der acht Bundesländer gar nicht mehr vertreten sind und in der Mitte Deutschlands ein riesiges Loch klafft. Käme das so in der Regionalliga, wäre das keine in den Regionen verwurzelte Liga mehr, sondern eine vierte Liga.

Zu solchen Erwägungen gesellt sich auch noch eine organisatorische Frage. Bisher organisieren die Regionalverbände die Regionalligen, bei ihnen sitzen auch die Mitarbeiter, die für den Spielbetrieb zuständig sind. Wenn das nun der DFB übernimmt, muss er Personal einstellen beziehungsweise umschichten. Zwar ist geplant, dass die zuständigen Mitarbeiter in die DFB-Zentrale wechseln können, aber nicht nur der Wohnort, sondern auch das Arbeitsrecht können da Hürden sein.

Der Süden und der Südwesten sind gegen das Kompassmodell

Das alles brachte Neuendorf bisher aber nicht davon ab, sich für das Kompassmodell einzusetzen. Nun muss er um die Mehrheit dafür kämpfen. Auf dem Bundestag im Dezember braucht es eine Zweidrittelmehrheit unter den 257 Delegierten. Deren Gros bilden die Amateurvertreter aus den Regional- und Landesverbänden, gestaffelt nach ihrer Größe (Süden 51, West 29, Nord 24, Nordost 22, Südwest 14). Dazu kommen 74 Stimmen aus der Bundesliga (bisher: DFL), also zwei pro Profiklub plus zwei weitere, sowie 43 Mitglieder des DFB-Vorstandes, eine Art erweitertes DFB-Präsidium, in dem unter anderem alle Landes- und Regionalverbandschefs sitzen.

Dabei zeichnet sich ab, dass es äußerst knapp wird. Insbesondere im Süden und im Südwesten ist der Widerstand gegen das Kompassmodell groß. Wenn man allein deren Delegierte aus dem Amateurbereich zählt, erreichen diese eine Sperrminorität zwar knapp nicht. Allerdings gibt es auch in anderen Regionen Verstimmungen – und ist die Frage, wie die Profiklubs abstimmen. Deren Stimmen könnten am Ende die entscheidenden sein, und dort gibt es je nach Größe und Herkunft unterschiedliche Interessen.

Dabei dürfte für die Positionierung auch relevant sein, welche Alternativen am Ende noch denkbar sind. Einig sind sich alle nur darin, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Bayerns Fußballchef Christoph Kern hat angekündigt, einen Gegenvorschlag vorzulegen. Er zielt dabei auf das Modell 22/5 ab; das heißt also, die dritte Liga auf 22 Mannschaften aufzustocken und dort einen fünften Absteiger einzuführen, damit es weiter bei fünf Regionalliga-Staffeln bleiben kann.

Der erste Abstimmungstest steht für den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf nun schon am Freitag an: Üblicherweise bringt das Präsidium seine Anträge einstimmig ein. Aber weil in seinem 17-köpfigen Präsidium auch diverse Landes- und Regionalchefs aus dem Süden und dem Südwesten sitzen, ist fraglich, ob das diesmal auch so kommt.