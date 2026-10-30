Die Meldung, die der Deutsche Fußball -Bund ( DFB ) am Freitagmittag nach seiner Präsidiumssitzung versandte, legte eine harmonische und einstimmige Veranstaltung nahe. Das Gremium habe die Einberufung eines außerordentlichen Bundestages für den 18. Dezember beschlossen, auf dem über die Regionalliga-Reform abgestimmt werden soll, und reiche als Vorschlag das „Kompassmodell“ ein. Das ist jenes Modell, bei dem sich die Zahl der Staffeln von fünf (Nord, Nordost, West, Südwest, Bayern) auf vier verringern soll, damit endlich alle Regionalliga-Meister aufsteigen können.

Doch tatsächlich musste der DFB-Präsident und „Kompassmodell“-Verfechter Bernd Neuendorf auf dieser Sitzung einen Rückschlag verkraften – und das dürfte ein Vorgeschmack auf eine erbitterte Auseinandersetzung in den kommenden Wochen gewesen sein. Denn von den 17 Präsidiumsmitgliedern stimmten nach SZ-Informationen gleich sechs Vertreter aus dem Amateur-Lager nicht für seinen Antrag, sondern enthielten sich. Nur die Tatsache, dass die Vertreter des Profifußballs geschlossen dafür votierten, verhinderte eine Blamage für Neuendorf; ganz offenkundig wollten diese den Präsidenten nicht beschädigen. Solche Konstellationen gibt es im DFB-Präsidium nur selten, da gehen bei Abstimmungen meist alle Hände nach oben.

DFB : Showdown beim leidigsten Thema des deutschen Fußballs Gelingt dem DFB endlich eine Regionalliga-Reform? Der Vorschlag von Präsident Bernd Neuendorf stößt auf viele Vorbehalte. Nun ist die Frage, ob er noch einmal nachbessert – die Gegner bringen eine Alternative ins Spiel. Von Johannes Aumüller ...

Zugleich lief nach SZ-Informationen noch ein zweiter Vorgang nicht nach Plan. Denn demnach ist in der Sitzung die Idee vorgetragen worden, noch eine Resolution zu verabschieden. Diese sollte das Ziel haben, dass auf dem Bundestag nur über das „Kompassmodell“ und nicht etwa über andere Reformanträge abgestimmt werden soll. Und insbesondere nicht über das sogenannte 22/5-Modell, das darauf abzielt, die Zahl der Regionalliga-Staffeln bei fünf zu belassen und dafür an anderer Stelle dafür zu sorgen, dass alle fünf Staffel-Sieger künftig aufsteigen können: nämlich durch eine Reform in der dritten Liga. Diese solle demnach auf 22 Zähler aufgestockt und dafür die Zahl der Absteiger auf fünf erhöht werden.

Für Neuendorf und die DFB-Spitze kommt das aber überhaupt nicht infrage, weil sie die dritte Liga in ihrer jetzigen Form beibehalten wollen. Vor diesem Hintergrund entstand jedenfalls die Idee für eine Resolution gegen dieses Modell, doch nach den Wortbeiträgen im Präsidium wurde diese dem Vernehmen nach erst gar nicht zur Abstimmung gestellt; in dieser Frage sollen sich sogar Liga-Vertreter dagegen positioniert haben.

Ein DFB-Sprecher sagt auf Anfrage zu den beiden Themen nur, man habe „noch nie vertrauliche Beratungsverläufe des DFB-Präsidiums veröffentlicht oder öffentlich kommentiert. Dabei bleibt es und schließt das persönliche Abstimmungsverhalten unserer Präsidiumsmitglieder selbstverständlich mit ein.“

Für die Einführung des Modells braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit

Nach diesen Vorgängen ist aber erst recht klar, wie eng die Abstimmung auf dem Bundestag im Dezember werden dürfte. Denn für die Einführung des „Kompassmodells“ braucht es unter den 257 Delegierten eine Zwei-Drittel-Mehrheit, weil dafür die Satzung verändert werden muss. Aber zugleich gibt es aus diversen Gründen Vorbehalte gegen dieses Konzept.

Ein zentraler ist, dass sich dabei die Zusammensetzung der Staffeln nicht mehr nach Landes- und Regionalgrenzen richtet, sondern je nach Teilnehmerfeld Jahr für Jahr verändert und sich an der geringsten Reisestrecke orientiert. Das könnte auf Dauer dazu führen, dass manche Regionen sehr stark und manche gar nicht mehr vertreten sein werden. Auch müssten die Regionalverbände die Hoheit über die Regionalligen abgeben und würde deren Organisation eine zentrale Sache des DFB. Obendrein gibt es bisher keine klare Regelung, wie man Derbys schützen will.

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere aus dem Süden und dem Südwesten der Widerstand gegen das Modell immens. Zusammen kommen die Amateur-Vertreter dieser beiden Regionalverbände auf knapp ein Drittel der insgesamt 257 Stimmen. Aber darüber hinaus gibt es auch in den anderen Regionen (Nord, Nordost, West) vereinzelten Unmut. Neuendorf dürfte auch im Dezember wieder darauf angewiesen sein, dass sich das Profilager mit seinen insgesamt 90 Stimmen (Klubs plus gewählte Funktionäre) weitgehend geschlossen in seinem Lager befindet.

Für den Südwesten gibt es noch ein kleines Lockmittel

Wie sehr dabei um jede einzelne Stimme gefochten wird, zeigt ein Detail bei der geplanten Zusammenstellung des künftigen Teilnehmerfeldes. Nach den Plänen der DFB-Spitze soll die Saison 2027/28 als Qualifikationsphase dienen, nach der aus den fünf Regionalliga-Staffeln à 18 Mannschaften vier Staffeln à 20 Teams werden. Doch es sollen nicht aus allen bisherigen Staffeln gleich viele Mannschaften den Sprung in die neue Zeit des „Kompassmodells“ schaffen. Stattdessen soll dies gestaffelt passieren: neben den vier Drittliga-Absteigern je 14 aus Bayern und Nordost, 15 aus dem Norden, 16 aus dem Westen und 17 aus dem Südwesten. Formal wird das mit der Zahl der Vereine und Mannschaften in den jeweiligen Regionen begründet, aber durch diesen Ansatz wird just den Kompass-Gegnern aus dem Südwesten noch ein kleines Lockmittel gegeben. Andererseits führt das zugleich auch zu Gegrummel im Osten, wenn man dort zurückstecken muss.

Nach dem derzeitigen Stand dürften auf dem Bundestag also zwei Modelle zur Abstimmung kommen. Und das bemerkenswerte ist: Beim 22/5-Modell ist die Frage, ob es überhaupt eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht. Denn bei einer solchen Reform handelt es sich nicht um eine Satzungsänderung, sondern nur um eine sogenannte „Ordnungsänderung“, für die normalerweise eine einfache Mehrheit reicht. Die kleine Fußnote: Ordnungsänderungen benötigen nach den Statuten dann Zwei-Drittel-Mehrheiten, „wenn sie die Interessen der DFL Deutsche Fußball Liga (inzwischen: Bundesliga) betreffen“ – also den Zusammenschluss der 36 Profiklubs aus erster und zweiter Liga. Und nun könnte es durchaus sein, dass die Frage, ob eine etwaige Aufstockung der dritten Liga die Interessen der ersten und zweiten Liga betrifft, vor dem Bundestag noch von den sportrechtlichen Instanzen des DFB zu klären ist.