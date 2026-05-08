Die Wahlen für das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind in der Regel keine sonderlich kontroverse Angelegenheit. Üblicherweise läuft das so ab: Jedem der fünf DFB-Regionalverbände steht nach der Satzung das Recht auf einen Vizepräsidentenposten zu, dem großen süddeutschen Verband werden zwei gewährt. Also wird innerhalb der Regionalgremien in den klassischen Hinterzimmerrunden ein Wunschkandidat ausgekartelt, der ins Tableau der Funktionäre passt – und beim Bundestag wird diese Personalie von den 255 Delegierten nur noch abgenickt.