Oliver Baumann, mit 34 einer der ältesten Debütanten in der DFB-Geschichte, erklärt, warum Manuel Neuer nicht sein Idol war, Torhüter nie auslernen und er so viele Strafstöße hält.

Interview von Philipp Selldorf

Wie lange Marc-André ter Stegen, 32, nach seiner Patella-Sehnen-Verletzung noch fehlen wird, ist nicht abzusehen. Wahrscheinlich wird der Stammkeeper der Nationalmannschaft vor Anbruch der nächsten Saison nicht zurückkehren. Das bietet den Ersatzmännern Oliver Baumann, 34, und Alexander Nübel, 27, ungeahnte Möglichkeiten, wobei der Torwart aus Hoffenheim seinem Stuttgarter Kollegen ein wenig voraus zu sein scheint. Beim Spiel gegen Bosnien am Samstagabend in Freiburg hat Baumann ein Heimspiel, ein paar Kilometer entfernt in Breisach am Rhein ist er zur Welt gekommen.