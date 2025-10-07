Zum Hauptinhalt springen

Fußball-NationalmannschaftDer Bundestrainer gibt Rätsel auf

Lesezeit: 3 Min.

Was will uns Julian Nagelsmann sagen? Der Bundestrainer hat eine bunte Auswahl ins DFB-Quartier nach Herzogenaurach einberufen.
Was will uns Julian Nagelsmann sagen? Der Bundestrainer hat eine bunte Auswahl ins DFB-Quartier nach Herzogenaurach einberufen. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Zahlreiche Verletzungsfälle zwingen Julian Nagelsmann vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland zur Improvisation. Aber manche Nominierung riecht nach Aktionismus.

Von Philipp Selldorf

Mit seinen gelegentlich rätselhaften Thesen hat der TV-Experte Matthias Sammer den Zuhörern an Europacup-Abenden schon öfter einen unruhigen Schlaf beschert, nun hat er auch der Debatte um die Nationalmannschaft eine harte Nuss zugefügt. Aus Anlass der WM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Luxemburg und am Montag in Belfast gegen Nordirland äußerte sich Sammer im Sender Sky zur Personalwahl des Bundestrainers: „Wenn wir es uns leisten können, auf die Besten zu verzichten, dann sollten wir nicht den WM-Titel als Ziel ausgeben.“

