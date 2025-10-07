Mit seinen gelegentlich rätselhaften Thesen hat der TV-Experte Matthias Sammer den Zuhörern an Europacup-Abenden schon öfter einen unruhigen Schlaf beschert, nun hat er auch der Debatte um die Nationalmannschaft eine harte Nuss zugefügt. Aus Anlass der WM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Luxemburg und am Montag in Belfast gegen Nordirland äußerte sich Sammer im Sender Sky zur Personalwahl des Bundestrainers: „Wenn wir es uns leisten können, auf die Besten zu verzichten, dann sollten wir nicht den WM-Titel als Ziel ausgeben.“