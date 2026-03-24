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DFB-Keeper Baumann im Gespräch„Es fühlt sich aktuell nach Nummer eins an“

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Für Oliver Baumann war das Torwartspiel „immer schon eine Art Puzzle, ich habe mir überall was zusammengesucht“.
Für Oliver Baumann war das Torwartspiel „immer schon eine Art Puzzle, ich habe mir überall was zusammengesucht“. Martin Agüera/IMAGO/kolbert-press

Er darf es jetzt endlich sagen: Oliver Baumann wird wohl als Stammtorwart ins WM-Turnier starten. Im Interview spricht er über seinen Kampf um Anerkennung, unerreichbare Qualitäten von Manuel Neuer und einen begehrten Rekord.

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