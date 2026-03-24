SZ: Herr Baumann, wenn Sie beim nächsten Länderspiel aus Ihrem Tor heraus auf die deutsche Bank schauen: Kommen Sie sich dann überhaupt vor wie im Jahr 2026?
DFB-Keeper Baumann im Gespräch„Es fühlt sich aktuell nach Nummer eins an“
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Er darf es jetzt endlich sagen: Oliver Baumann wird wohl als Stammtorwart ins WM-Turnier starten. Im Interview spricht er über seinen Kampf um Anerkennung, unerreichbare Qualitäten von Manuel Neuer und einen begehrten Rekord.
Interview von Christof Kneer
Exklusiv
Manuel Neuer:„Ich hatte das Gefühl: Mir wird mein Herz rausgerissen“
Bayern-Kapitän Manuel Neuer spricht über das „One Love“-Chaos und das WM-Aus in Katar, erklärt seinen fatalen Skiunfall am Tegernsee – und kritisiert den FC Bayern hart für den Rauswurf seines Torwarttrainers.
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