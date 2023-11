Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Auch am Mittwoch fehlte Mats Hummels beim Training der Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Seit dem vorigen Wochenende plagen ihn Rückenprobleme, die offenbar nicht besser werden wollen. Ob er am Samstagabend in Berlin beim Treffen mit der Türkei seinen Platz in der Abwehrmitte der Nationalmannschaft einnehmen kann, ist offen. Der Bundestrainer wird deswegen sicher keine schlaflosen Nächte haben, andererseits würde sich Julian Nagelsmann gern ein weiteres Mal davon überzeugen, ob es wirklich eine gute Idee war, den 34 Jahre alten Weltmeister zu reaktivieren und ihm dabei gleich die Aufsicht über die Hintermannschaft anzuvertrauen. Zumal die Abwehr zurzeit das sensibelste Reformprojekt des neuen Trainers zu sein scheint.