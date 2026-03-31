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Deutsche NationalmannschaftDie Zäsur im Kolosseum von Stuttgart

Lesezeit: 4 Min.

Zwölf Jahre Altersuntersunterschied trennen Leroy Sané, 30 (links), und den 18-jährigen Lennart Karl.
Zwölf Jahre Altersuntersunterschied trennen Leroy Sané, 30 (links), und den 18-jährigen Lennart Karl. Celina Leiers/Imago

Pfiffe für Leroy Sané, Lobhudelei für Lennart Karl: Auf der rechten Außenbahn kann der Bundestrainer bei der WM zwischen sehr unterschiedlichen Charakteren wählen. Wenn er denn beide Spieler mitnimmt.

Von Philipp Schneider, Stuttgart

Montagabend, die Fußballarena in Stuttgart. Es läuft die 78. Minute, an der Seitenlinie leuchtet eine Ziffer. Über dem grünen Rasen strahlt die rote „11“. Nick Woltemade wird Richtung Dusche gerufen. Es ist der achte und letzte Wechsel, den der Bundestrainer Julian Nagelsmann vollzieht, die Reservebank ist im Grunde leer gefegt. Und von den Rängen erklingt ein Sturm an Pfiffen.

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Die Stuttgarter Fans fordern seine Einwechslung: Und als Deniz Undav ins Spiel kommt, schießt er das DFB-Team zum 2:1 gegen Ghana. Nach dem Spiel sendet er eine Bitte an die Zuschauer – wegen Pfiffen gegen Leroy Sané.

SZ PlusVon Philipp Schneider

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