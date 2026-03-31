Montagabend, die Fußballarena in Stuttgart. Es läuft die 78. Minute, an der Seitenlinie leuchtet eine Ziffer. Über dem grünen Rasen strahlt die rote „11“. Nick Woltemade wird Richtung Dusche gerufen. Es ist der achte und letzte Wechsel, den der Bundestrainer Julian Nagelsmann vollzieht, die Reservebank ist im Grunde leer gefegt. Und von den Rängen erklingt ein Sturm an Pfiffen.