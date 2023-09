Antonio Rüdiger bei der Nationalmannschaft:Der große Bruder

Von Christof Kneer

Antonio Rüdiger sagt, er würde das wieder tun. Oder zumindest kann er nicht ausschließen, dass ihn irgendwann mal wieder eine Kamera dabei erwischt, wie er beim Sprinten die Knie hochzieht - so wie beim WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan in Katar. Das ist eine Art Übersprungshandlung bei ihm, er macht das manchmal, wenn er sich oder andere wachrütteln will in einem Spiel, das ihm wegzuschlafen droht. Bei der WM hat sich daraus eine kurze, knackige Debatte entwickelt, und der Rat der Fernseh-Experten fällte ein knallhartes Urteil. Sie sahen es als erwiesen an, dass Antonio Rüdiger mit dieser Nummer den Japaner Takuma Asano verhöhnen wollte. Schau, wie ich dir davonlaufe!