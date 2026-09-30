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MeinungDeutsche NationalmannschaftKlopp testet die Entwöhnung von Kimmich

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Joshua Kimmich setzt für zwei Länderspiele aus, sogar bei der Partie daheim in München.
Joshua Kimmich setzt für zwei Länderspiele aus, sogar bei der Partie daheim in München.
Sven Hoppe/dpa

Wie sein Nationalteam ohne Kapitän Joshua Kimmich agiert, dürfte für den Bundestrainer eine interessante Erfahrung sein.

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Unter den Kimmichologen und Kimmichianern dieses Landes ist eine scharfe Fachdebatte entbrannt. Und zwar über die Frage, was genau Joshua Kimmich machen wird, wenn am Donnerstagabend um 20.45 Uhr die Partie gegen Serbien angepfiffen wird und er nicht mitspielen darf? Ein Länderspiel unter Beteiligung der deutschen Nationalelf, die Kimmich seit zwei Jahren als Kapitän anführt – egal, ob es regnet, hagelt oder schneit. Und das zudem in Kimmichs geliebter Arena in München-Fröttmaning ausgetragen wird, von der sein Haus in Grünwald nicht zufällig nur ein paar Chipball-Distanzen entfernt ist.

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