Der Bundestrainer muss sich in einer neuen Herausforderung beweisen: schnöde Qualifikationsspiele. An Joachim Löw wird er sich dabei kaum orientieren.

Jubel in Taschkent, Jubel in Amman. Dies sind – Geografiequiz-Experten wissen es natürlich – die Hauptstädte von Usbekistan und Jordanien. Und dort feierten die Menschen am Donnerstag die jeweils erste Fußball-WM-Teilnahme ihrer Länder, ein 0:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (Usbekistan) und ein 3:0 gegen den Oman (Jordanien) sicherten die Tickets für 2026. Damit haben beide Länder bereits etwas geschafft, womit Deutschland noch nicht einmal angefangen hat.