Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann am Samstag dauerte gerade mal sechseinhalb Minuten, da wurde der Fußball-Bundestrainer gefragt, ob er im Falle einer weiteren Niederlage am Sonntagabend gegen Nordirland wohl Angst um seinen Job bekomme. Die Frage wurde auf Englisch gestellt, deutsche Berichterstatter würden solch einen Vorstoß unter Umständen subtiler formulieren.
Bundestrainer Nagelsmann„Entscheidend ist die Mannschaft, nicht ich“
- Bundestrainer Nagelsmann stellt sich nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei der Kritik und verneint die Frage nach Angst um seinen Job.
- Nagelsmann will gegen Nordirland personelle Änderungen vornehmen, aber nicht die komplette Mannschaft austauschen.
- Deutschland ist durch den Nations-League-Sieg bereits für die WM-Playoffs qualifiziert, auch wenn die direkte WM-Qualifikation verpasst wird.
Nach dem enttäuschenden 0:2 in der Slowakei stellt sich Bundestrainer Nagelsmann der Kritik – und beantwortet die Frage, ob er bereits Angst um seinen Job hat.
Von Ulrich Hartmann
Meinung
Bundestrainer:Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft falsch eingeschätzt – und sich selbst auch
