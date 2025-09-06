Bundestrainer Nagelsmann „Entscheidend ist die Mannschaft, nicht ich“ 6. September 2025, 18:19 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Bundestrainer Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Nordirland. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Zusammenfassung Bundestrainer Nagelsmann stellt sich nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei der Kritik und verneint die Frage nach Angst um seinen Job.

Nagelsmann will gegen Nordirland personelle Änderungen vornehmen, aber nicht die komplette Mannschaft austauschen.

Deutschland ist durch den Nations-League-Sieg bereits für die WM-Playoffs qualifiziert, auch wenn die direkte WM-Qualifikation verpasst wird.

Nach dem enttäuschenden 0:2 in der Slowakei stellt sich Bundestrainer Nagelsmann der Kritik – und beantwortet die Frage, ob er bereits Angst um seinen Job hat.

Von Ulrich Hartmann

