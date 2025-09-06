Zum Hauptinhalt springen

Bundestrainer Nagelsmann„Entscheidend ist die Mannschaft, nicht ich“

Lesezeit: 3 Min.

Bundestrainer Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Nordirland.
Bundestrainer Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Nordirland. (Foto: Federico Gambarini/dpa)
  • Bundestrainer Nagelsmann stellt sich nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei der Kritik und verneint die Frage nach Angst um seinen Job.
  • Nagelsmann will gegen Nordirland personelle Änderungen vornehmen, aber nicht die komplette Mannschaft austauschen.
  • Deutschland ist durch den Nations-League-Sieg bereits für die WM-Playoffs qualifiziert, auch wenn die direkte WM-Qualifikation verpasst wird.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Nach dem enttäuschenden 0:2 in der Slowakei stellt sich Bundestrainer Nagelsmann der Kritik – und beantwortet die Frage, ob er bereits Angst um seinen Job hat.

Von Ulrich Hartmann

Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann am Samstag dauerte gerade mal sechseinhalb Minuten, da wurde der Fußball-Bundestrainer gefragt, ob er im Falle einer weiteren Niederlage am Sonntagabend gegen Nordirland wohl Angst um seinen Job bekomme. Die Frage wurde auf Englisch gestellt, deutsche Berichterstatter würden solch einen Vorstoß unter Umständen subtiler formulieren.

MeinungBundestrainer
:Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft falsch eingeschätzt – und sich selbst auch

SZ PlusKommentar von Christof Kneer

