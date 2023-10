Von Philipp Selldorf, Philadelphia

Nach Julian Nagelsmanns Rauswurf beim FC Bayern im späten März gab es vielerlei Spekulationen darüber, welche Spieler dem ehemaligen Trainer zugetan und welche ihm weniger gewogen waren. Angeblich hatte er ja die Kabine verloren. Die Berichterstattung handelte auch von Dingen, die in Nagelsmanns Umgebung Erstaunen hervorriefen: zum Beispiel, dass Spieler auf ihren Instagram-Konten ihr Bedauern über die Kündigung ausgedrückt haben sollen - obwohl sie nachweislich gar keine Instagram-Konten unterhalten. Andererseits wird von informierter Seite versichert, dass zum Ende hin sicherlich nicht mehr alle Profis den Trainer ins Herz geschlossen hatten, dass sich aber just jene Stars mit persönlichen Danksagungen gemeldet hätten, über die in der Kabinenforschung der Fachmedien behauptet wurde, sie gehörten zu den führenden Vertretern der Anti-Nagelsmann-Front in München-Harlaching. Was bei all den Erzählungen Dichtung und was Wahrheit ist, wussten am Ende womöglich nicht mal mehr die Beteiligten.