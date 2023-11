Kommentar von Martin Schneider

Es ist im Nachhinein nicht mehr klar zu beziffern, wann das Schlamassel genau losging. Mit dem ersten Spiel bei der WM 2018? Oder schon mit der Vorbereitung darauf, damals übrigens bereits mit einer Niederlage in Österreich? Jedenfalls steckt die deutsche Nationalmannschaft der Männer seit fünf, ja wirklich, seit fünf Jahren in der Krise, und sie ist längst an einem Punkt angekommen, an dem Misserfolg Misserfolg bedingt. Dieser sich selbst verstärkende Strudel des Verderbens, den jeder im Fußball kennt und dem man trotzdem kaum entkommt. Niederlagen führen zu Selbstzweifeln und Unsicherheit, Selbstzweifel und Unsicherheit führen zu Niederlagen, die wiederum ... es geht immer tiefer.