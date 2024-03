Wird Heidenheims Jan-Niklas Beste Nationalspieler? Oder doch nicht? Die widersprüchlichen Äußerungen vom Wochenende sind das Ergebnis einer kuriosen Nominierungspraxis. So öffentlich verhandelt wurde ein DFB-Kader noch nie.

Von Christof Kneer

Der beste Fußballer, den Heidenheim je besaß, hat zwischen 1971 und 1973 dreimal in Serie den Europapokal der Landesmeister gewonnen, jenen Wettbewerb, der heute Champions League heißt. Dieser beste Heidenheimer Fußballer spielte bei Ajax Amsterdam an der Seite von Johan Cruyff und Johan Neeskens, und er war nach Einschätzung von Zeitzeugen der zweitbeste Libero, den Deutschland je hervorgebracht hat. Der beste war allerdings Franz Beckenbauer, weshalb es Horst Blankenburg in seiner Karriere auf präzise gezählte null A-Länderspiele brachte.