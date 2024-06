Nagelsmann und Neuer:Streng verboten: eine Torwartdiskussion

Von Philipp Selldorf, Möcnehngladbach

„Überragend“ und „absolut außergewöhnlich“ sei die Leistung gewesen, fasste der vom DFB bestellte Sprecher zusammen. Und damit hatte er keineswegs übertrieben, denn er meinte nicht die Nationalmannschaft, die 2:1 gegen Griechenland gewonnen hatte, sondern das Publikum im Mönchengladbacher Borussia-Park. Wäre die Wahl des Man of the Match auch an diesem Abend erfolgt, hätte der sogenannte zwölfte Mann den Preis verdient. Dessen Loyalität bestand nicht bloß darin, die bunten Fahnen wehen zu lassen wie im Volkslied. Die Zuschauer trugen das deutsche Team mit ihrer Loyalität und Präsenz in eine offensiv geführte Schlussphase, die außer dem 2:1 durch Pascal Groß ein Gefühl bescherte, das Julian Nagelsmann kurz vor dem Start des EM-Turniers in die Kategorie besonders wertvoll einstufte. Was so ein später Treffer wert sei, „da kann man mal in Leverkusen nachfragen“, sagte der Bundestrainer.