Alexander Nübel
DFB-Team in der EinzelkritikHavertz sichert sich seinen WM-Platz als Wandersmann und Elferschütze
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Der Angreifer glänzt diesmal auf der rechten Außenbahn. Nick Woltemade will wieder Mittelstürmer sein – trifft aber nur die Latte. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.
Von Christof Kneer, Stuttgart
Deutsche Nationalelf:Deniz Undav setzt die Schlusspointe
Die Stuttgarter Fans fordern seine Einwechslung: Und als Deniz Undav ins Spiel kommt, schießt er das DFB-Team zum 2:1 gegen Ghana. Nach dem Spiel sendet er eine Bitte an die Zuschauer – wegen Pfiffen gegen Leroy Sané.
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