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DFB-Team in der EinzelkritikHavertz sichert sich seinen WM-Platz als Wandersmann und Elferschütze

Lesezeit: 6 Min.

Matthias Schrader/AP

Der Angreifer glänzt diesmal auf der rechten Außenbahn. Nick Woltemade will wieder Mittelstürmer sein – trifft aber nur die Latte. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

Von Christof Kneer, Stuttgart

Alexander Nübel

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