Von Sebastian Fischer

Wenn man Leon Goretzka beim Wort nahm, dann hat er noch gehofft und gewartet. "Ich habe in den letzten Monaten alles in meiner Macht Stehende versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen, und am Ende entscheidet jetzt der Bundestrainer", sagte er nach dem 2:0 des FC Bayern gegen Wolfsburg am Sonntag. Sein Handy lasse er immer an, fügte er hinzu: "Aber bis jetzt hat es noch kein Gespräch gegeben."