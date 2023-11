DFB-Torwart Marc-André ter Stegen:Der Rücken zwickt

Von Javier Cáceres, Berlin

Am Mittwoch war Manuel Neuer, der Torwart des FC Bayern, für einen PR-Termin am Berliner Olympiastadion zugegen. Und er formulierte dort den Anspruch, ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückzukehren. Im März schon, und vor allem: mit Blick auf die Europameisterschaft, die 2024 in Deutschland stattfinden und am 14. Juli in Berlin enden wird. "Ich will in diesem Stadion hinter mir spielen. Hier findet das EM-Finale statt", hatten die Worte Neuers gelautet.