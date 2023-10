Von Thomas Hürner, Foxborough

Wenn ein Fußballer etwas überraschend seine Ersteinladung für die deutsche Nationalmannschaft erhält, ist nie ganz klar, was daraus für eine Beziehung entsteht. Manchmal sind solche Karrieren kurz, aber sehr verdienstvoll. Der Angreifer David Odonkor etwa kommt auf sehenswerte 16 Länderspiele, doch die Leute kennen ihn bis heute, weil er bei der WM 2006 einen Gegenspieler überrannte und den Ball dann in die Mitte flankte - eine in circa drei Sekunden bewerkstellige Aktion, die dem DFB-Team den späten 1:0-Siegtreffer gegen Polen und ihm selbst eine kleine Fußnote in der deutschen Fußballgeschichte verschaffte. Für solche Spieler existiert der mal mehr und mal weniger liebevoll konnotierte Begriff "One-Hit-Wonder". Wobei ein Karrierehit deutlich mehr wert ist, als nichts Vergleichbares in seiner Biografie stehen zu haben.