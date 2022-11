DFB-Protest gegen die Fifa:Lob aus aller Welt, Kritik zu Hause

Von Felix Haselsteiner

Kritisch und gespalten - so ließe sich das Echo im eigenen Land auf die Mund-Zu-Protestaktion der deutschen Nationalmannschaft wohl am ehesten beschreiben. Die Debatte um die "One Love"-Binde, die Fifa und den DFB war in den vergangenen Tagen in Deutschland so aufgeregt diskutiert worden, dass vermutlich jegliche Reaktion der Spieler für Kontroversen gesorgt hätte (insbesondere natürlich, falls es gar keine Reaktion gegeben hätte). Vergleichsweise eindeutig fällt hingegen das Urteil international aus: Im Ausland bekommt die Nationalmannschaft auffällig viel Lob für ihre Aktion vor Anpfiff des Spiels gegen Japan.

"Deutschland sagt, wie es ist" schrieb der Guardian in Großbritannien, der Mirror nannte die Geste "powerful" - stark. Es habe zwar "keine Regenbogenbinde" gegeben für Kapitän Manuel Neuer, aber dafür "eine starke Geste mit seinen Mitspielern", schrieb auch die Gazzetta dello Sport in Italien. "Beim Teamfoto halten sie sich die Hand vor den Mund. Ganz nach dem Motto: Unsere Meinung wird zensiert. Ein starkes Zeichen", so der Blick in der Schweiz. Es sei eine "plakative Aussage in Richtung Fifa" gewesen, schrieb De Telegraaf in den Niederlanden.

Zahlreiche amerikanische und asiatische Zeitungen und Fußballportale berichteten ebenfalls über die Protestaktion, auf Twitter solidarisierten sich unter den Posts zahlreiche Nutzer mit dem DFB-Team. Nach der Niederlage gab es zwar Kommentare, dass man nun einen sportlichen Preis für die ganze politische Diskussion zahle - aber auch das zeigt: In der internationalen Wahrnehmung wird die Debatte um die Weltmeisterschaft in Katar, die Fifa und ihre Regelungen angeführt von Deutschland und den europäischen Verbänden.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Lob gab es bei Twitter vor allem aus der interessierten Fußball-Öffentlichkeit, von Podcastern, Journalisten und Fans. "Football beyond borders" etwa, ein inklusives Sozialprojekt aus Großbritannien, sprach der Mannschaft "massiven Respekt" aus dafür, dass man "weiterhin für Menschenrechte auf der ganzen Welt aufsteht."

Kritik kam hingegen - wenig überraschend - aus dem Gastgeberland und der arabischen Welt. Man möge Deutschland bei der Fifa "anzeigen und bestrafen" forderten einzelne Accounts, man habe eine "selektive Wahrnehmung" kritisierten andere. Ein Großteil der Fußballwelt jedoch ist sich einig, dass der Protest gelungen war.