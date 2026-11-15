Kimmich auf der Sechs, Pavlovic auf der Acht – das muss mit Blick auf die EM 2028 nicht so bleiben. Um das Viertelfinale der Nations League zu erreichen, ist es die Lösung, die keine Unruhe bringt.

Den Sechser, den Klopp sucht, gibt es vielleicht gar nicht in Deutschland

Als der Trainer Vincent Kompany im Sommer vor zwei Jahren seine Stelle beim FC Bayern antrat und den Kader einer ersten Inventur unterzog, hatten er und seine Assistenten ziemlich bald eine klare Meinung zum vorgefundenen Mittelfeldpersonal: Joshua Kimmich sei der beste Sechser der Welt. Und Aleksandar Pavlovic sei in absehbarer Zukunft der beste Sechser der Welt.