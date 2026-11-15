Zum Hauptinhalt springen

MeinungNationalmannschaftDen Sechser, den Klopp sucht, gibt es vielleicht gar nicht in Deutschland

Kommentar von Philipp Schneider, Belgrad

Lesezeit: 3 Min.

Vorerst Chef im DFB-Mittelfeld: Joshua Kimmich (2.v.r.) in einem Zweikampf gegen Serbien.
Vorerst Chef im DFB-Mittelfeld: Joshua Kimmich (2.v.r.) in einem Zweikampf gegen Serbien.
Pedja Milosavlevic/AFP

Kimmich auf der Sechs, Pavlovic auf der Acht – das muss mit Blick auf die EM 2028 nicht so bleiben. Um das Viertelfinale der Nations League zu erreichen, ist es die Lösung, die keine Unruhe bringt.

SZ bei Google bevorzugen

Als der Trainer Vincent Kompany im Sommer vor zwei Jahren seine Stelle beim FC Bayern antrat und den Kader einer ersten Inventur unterzog, hatten er und seine Assistenten ziemlich bald eine klare Meinung zum vorgefundenen Mittelfeldpersonal: Joshua Kimmich sei der beste Sechser der Welt. Und Aleksandar Pavlovic sei in absehbarer Zukunft der beste Sechser der Welt.

Zur SZ-Startseite

Aleksandar Pavlovic
:Seine Trainer lieben ihn

Von den abschließenden Nations-League-Spielen verspricht sich Jürgen Klopp Erkenntnisse über sein künftiges Mittelfeld. Im Zentrum steht Aleksandar Pavlovic – und die Frage, ob er im neuen System der Nationalelf mit Joshua Kimmich harmoniert.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite