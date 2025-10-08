Das Schöne ist, dass es eine Vorlage aus dem Winter 2023/2024 gibt, wie der Ausweg aus Julian Nagelsmanns Dilemma kommuniziert werden könnte. Damals saß der Bundestrainer zur Weihnachtszeit zum Interview im ZDF-Sportstudio, formulierte einen Plan für das Turnier im nächsten Jahr und hatte noch eine Überraschung in der abschließenden Schnellfragerunde parat. Diesmal würde er bloß nicht zu einem Comeback des zurückgetretenen Toni Kroos, sondern zu Manuel Neuer befragt werden. Die Antwort könnte Nagelsmann recyceln: „Wenn er die beste Leistung zeigt, dann kann es sein, dass ich ihn noch mal anrufe.“
MeinungNationalmannschaft:Wenn Neuer 2026 Deutschlands einziger Weltklasse-Stammkeeper ist, gehört er ins DFB-Tor
Kommentar von Sebastian Fischer
Die Torwartfrage im Nationalteam wird heiß diskutiert – und ist im Zweifel einfach zu beantworten.
