Rainer Koch (links) und Peter Peters führen gerade als Interimschefs den DFB. Nun will Peters regulärer Präsident werden und fordert den vom Amateurlager um Koch unterstützten Favoriten Bernd Neuendorf heraus.

Von Thomas Kistner

Nächste Folge der Daueraffäre um den DFB, der mehr als sieben Millionen Mitglieder vertritt. Der Titel heute: "Demokratieverständnis im deutschen Fußball - was hat die SPD damit zu tun?" Spätestens das Bubenstück, das nun der hessische Landesverband HFV aufführt, lenkt ja den Blick auf die auch im Sport rasant erstarkte Regierungspartei. Nur sind es leider die Intrigen in der Wahlschlacht um den DFB-Präsidententhron, die zunehmend parteipolitisch eingefärbt wirken. Rot ist die Farbe der Saison.

Favorit im DFB-Wahlkampf ist Bernd Neuendorf, vormals SPD-Berufspolitiker und Kandidat des Amateurlagers. Dieses wird beherrscht von einem Parteigenossen Neuendorfs: Rainer Koch (auch wenn der Strippenzieher, der den Abgang von vier Präsidenten aus nächster Nähe miterleben durfte und derzeit das dritte Mal DFB-Interimsboss ist, seine Rolle gern klein redet). Auch deshalb darf nichts schiefgehen in dieser Thronschlacht, denn der Weg zum DFB-Bundestag am 11. März ist mit zahlreichen Tretminen gepflastert.

Und Neuendorf ist mit der Reizfigur Koch bereits so eng verbandelt , dass ihn nicht mal die eigenen Widersprüche stoppen: Koch, erzählt er, werde seinem künftigen Führungskreis nicht angehören. Aber gern akzeptiert er, dass der umwitterte DFB-Geheimrat als Vize für Internationales auch unter ihm weiter wirken dürfte. Damit verbliebe Koch am fürstlich dotierten Futtertrog der Europa-Union Uefa - und im mächtigsten DFB-Gremium, dem Präsidium.

Ein Eigentor wie das von Hessens Präsident Reuß erlebt man selbst in der Kreisliga selten

Das zeigt zugleich, wie wichtig Neuendorfs Kür für Koch ist. Denn dessen Gegenkandidat Peter Peters aus dem Profilager hat sein Wahlprogramm martialisch mit der Forderung verbunden: kein Spitzenamt mehr für Koch, schon gar nicht im Präsidium!

Peters fand im Vorstand des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) Unterstützer, wie das so ist, in demokratischen Verbandwesen: Die Sportprofessorin Silke Sinning und der Schatzmeister Ralf Viktora unterstützen ihn. Dass das der Kreis um den allzeit nervösen Strippenzieher Koch gar nicht lustig findet, liegt auf der Hand. Aber tja: was tun?

Den HFV führt Stefan Reuß, zu Jahresanfang ist der an die Spitze des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen gerückt. Dafür hat er das Amt als Landrat der, hoppla, SPD aufgegeben. Den Chefstuhl im HFV soll er offenbar behalten. Aber nun hat Reuß' Präsidium den Rebellen Sinning und Viktora ein Rücktritts-Ultimatum gestellt und das Ganze dummerweise noch per Mail dokumentiert und rundgeschickt - ein Eigentor, wie man es selbst in der Kreisliga selten erlebt.

Was trieb den Landesfürsten dazu, so viel aufs Spiel zu setzen?

Denn der Druck, den der Ex-SPD-Politiker und Finanzmanager auf anders denkende Funktionäre aufgebaut hat, ging nach hinten los. Das Ultimatum verstreicht ohne Rücktritte - die Konsequenz müsste ein HFV-Sonderparteitag sein: zwecks Rauswurf zweier Topfunktionäre, die ihre freien Mandate ausüben wollen. So einen Skandal, just während sich das Land den Mund über das Demokratieverständnis im Olympia-Land China fusselig redet, kann sich nicht mal die Skandal-Wanderbaustelle DFB leisten. Und der HFV schon gar nicht.

Dem ist jetzt anzuraten, über den Flurschaden nachzudenken, den der linientreue Vorsitzende angerichtet hat. Warum hat sich der neue Sparkassen-Boss überhaupt in diese Lage gebracht, was trieb ihn, so viel aufs Spiel zu setzen? Das ist nun, vorm Hintergrund des Intrigantenstadls DFB, die spannende Frage.

Amateurkandidat Bernd Neuendorf dürfte sich in der Affäre wohl so wenig offen positionieren wie Rainer Koch, der von alldem garantiert nichts wusste. Und so wird mit jedem Eklat deutlicher, dass der DFB immer tiefer zurück in die Vergangenheit getrieben wird.