Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner, Frankfurt/München

Sportlich besehen ist dem DFB der Zeitraum von Mitte 2018 bis Mitte 2022 gruselig in Erinnerung. Gleich nach dem Aus in der Vorrunde bei der WM in Russland wurde die Nationalmannschaft Letzter in der Vorrundengruppe der Nations League, bei der EM scheiterte sie im Achtelfinale. Und danach lieferte sie bei vielen Auftritten schon Kostproben dafür, wie unerquicklich das WM-Turnier in Katar verlaufen würde.