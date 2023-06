DFB-Länderspiel gegen Ukraine:Trötsignale beim Multifunktionsspiel

Von Christof Kneer, Bremen

Dass es in diesem Jahr keine Wettbewerbsspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft gibt, hat sich inzwischen herumgesprochen und ist keine Nachricht mehr wert. Nicht ganz klar ist allerdings, was es stattdessen gibt - Freundschaftsspiele? Testspiele? EM-Vorbereitungsspiele? Was an diesem Montagabend im Bremer Weserstadion zur Austragung kam, war von allem etwas und noch viel mehr. Es war ein Multifunktions- und Multiemotions-Spiel, das schon vor dem Anpfiff schwer zu greifen war.