Das Trainer-Team der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Standardtrainer Mads Buttgereit, Co-Trainer Danny Roehl, Bundestrainer Hansi Flick, Co-Trainer Marcus Sorg Assistenztrainer, Torwarttrainer Andreas Kronenberg und der ehemalige Direktor Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, (von links) am Campus des DFB in Frankfurt.

Kommentar von Christof Kneer

Hansi Flick hatte schon einen Reiseplan im Kopf. Am ersten Juli-Wochenende würde er unterwegs sein, wahrscheinlich wäre er im Boris-Paichadze-Stadion im georgischen Tiflis zu Gast. Eine optimistischere Version sah einen Aufenthalt im Ramas-Schengelia-Stadion in Kutaissi vor. In jedem Fall würde der Bundestrainer ein Zeichen setzen und der deutschen U-21-Auswahl die angemessene Wertschätzung übermitteln. Unabhängig davon, ob die Juniorenauswahl als Gruppenzweiter das Viertelfinale in Tiflis oder als Gruppenerster jenes in Kutaissi erreichen würde, wären für Flick interessante Einblicke zu gewinnen. Unter Wettbewerbsbedingungen würde er jene Spieler studieren, die seiner A-Mannschaft bei der Heim-EM im nächsten Sommer helfen könnten.