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FußballDie Heimlichtuerei des DFB um Marc Kosicke

Lesezeit: 7 Min.

Was tut er eigentlich genau? Marc Kosicke, hier bei der Vorstellung von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer.
Was tut er eigentlich genau? Marc Kosicke, hier bei der Vorstellung von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer.
Florian Ulrich/Jan Huebner/Imago

Jürgen Klopp gab es als Bundestrainer nur im Paket mit seinem langjährigen Begleiter. Doch rund um dessen Aktivitäten wachsen die Irritationen. Der Verband verfällt dazu in den Schweigemodus.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Den Auftakt der Bundesligasaison vor zwei Wochen bestritt die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer neuen Sitzordnung. Unten auf dem Rasen fertigte der FC Bayern den VfB Stuttgart ab, oben saßen vier Männer nebeneinander auf der Tribüne: Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB; neben ihm Jürgen Klopp, der neue Bundestrainer; dann Peter Krawietz, Klopps langjähriger und künftiger Assistent. Und schließlich war da noch Marc Kosicke, zuständig für … ja, wofür genau noch einmal?

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