Jürgen Klopp gab es als Bundestrainer nur im Paket mit seinem langjährigen Begleiter. Doch rund um dessen Aktivitäten wachsen die Irritationen. Der Verband verfällt dazu in den Schweigemodus.

Den Auftakt der Bundesligasaison vor zwei Wochen bestritt die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer neuen Sitzordnung. Unten auf dem Rasen fertigte der FC Bayern den VfB Stuttgart ab, oben saßen vier Männer nebeneinander auf der Tribüne: Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB; neben ihm Jürgen Klopp, der neue Bundestrainer; dann Peter Krawietz, Klopps langjähriger und künftiger Assistent. Und schließlich war da noch Marc Kosicke, zuständig für … ja, wofür genau noch einmal?