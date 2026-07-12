In einem nicht sehr geheimen Geheimtreffen verständigt sich die DFB-Spitze mit Jürgen Klopp grundsätzlich auf die Übernahme des Bundestraineramtes. Heikel bleibt die Frage nach seinem Zweitjob bei Red Bull.

Vertragsgespräche auf Autobahn-Raststätten gehörten früher im Profifußball zu den Alltäglichkeiten des Transfergeschäfts. Nun haben am Wochenende der DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Stellvertreter und Fährtenleser Hans-Joachim Watzke in einem Flughafenhotel den Bundestrainer-Kandidaten Jürgen Klopp und dessen Manager Marc Kosicke zum definitiven Gipfeltreffen des deutschen Fußballs empfangen, doch ein Vergleich mit klassischen Raststätten-Meetings an Orten wie Brohltal-Ost oder Wolfsgrund-West ist nicht angebracht. Das ausgewählte Flughafenhotel war keine dieser gewöhnlichen Kettenfilialen, vielmehr bot das denkmalhafte TWA-Hotel am John F. Kennedy Airport in New York einen mondänen Rahmen für die ja auch keineswegs alltägliche Zusammenkunft.