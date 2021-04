DFB-Präsident Fritz Keller will nach einem Nazi-Vergleich trotz der großen Empörung sein Amt weiter ausüben. Das bekräftigte er am Dienstag in verschiedenen Statements. Allerdings drängen nach Kellers verbaler Entgleisung gegenüber seinem Vize-Präsidenten Rainer Koch zahlreiche Vertreter des Fußballs in verschärfter Form darauf, dass es in der bisherigen Form mit der zerstrittenen DFB-Spitze nicht mehr weitergehen könne, sondern es Veränderungen brauche. Im Gespräch ist zum Beispiel ein außerordentlicher vorgezogener Bundestag im Spätsommer, bei dem sich die Führungsmitglieder des Verbandes zur Wiederwahl stellen müssen. An diesem Wochenende wollen die Vertreter der 21 Landesverbände zu einer Tagung zusammenkommen, zu der auch Keller, Koch sowie Generalsekretär Friedrich Curtius als Teilnehmer erwartet werden. Dort könnte eine Vorentscheidung fallen.

Präsident Keller hatte in einer Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag seinen Vize Koch, der hauptberuflich Richter ist, "Freisler" genannt. Der 1945 gestorbene Roland Freisler war zur Zeit des Nationalsozialismus Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes, wo er etwa 2600 Todesurteile verhängte, und als Teilnehmer an der Wannseekonferenz einer der Verantwortlichen für die Organisation des Holocaust.

"Völlig inakzeptabel": Selbst die Keller-nahe DFL distanziert sich von der Wortwahl

Auslöser für Kellers Formulierung war ein Streit über die fristlose Kündigung seines Büroleiters. Am Dienstag sagte Keller, er habe "einen schwerwiegenden Fehler" begangen. Zahlreiche Vertreter des Fußballs zeigten sich entsetzt über seine Wortwahl. Darunter war auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die im verbandsinternen Machtkampf Keller stützt. "Wir distanzieren uns deutlich und in aller Form von der Äußerung und der Wortwahl", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der DFL-Vertreter im DFB-Präsidium: "Eine solche Äußerung ist absolut inakzeptabel." Quasi wortgleich wurde Kellers Verhalten vom gegnerischen Lager im Machtkampf verurteilt: von Generalsekretär Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge. Ein Sprecher des auch für Sport zuständigen Innenministeriums sagte, dass er zwar einzelne Fälle nicht bewerten wolle. Zum Thema selbst habe das Ministerium aber eine klare Position, wonach Nazi-Vergleiche "deplatziert sind und taktlos" seien: "Solche Vergleiche bergen immer die Gefahr, dass das NS-Unrecht verharmlost wird, und sie sind daher zu missbilligen."

Keller versuchte, sich für die Entgleisung zu entschuldigen, aber selbst um seine Entschuldigung gab es Aufregung. Am Montagabend teilte Keller mit, dass er sich bei Koch entschuldigt habe und dieser "die Größe" gehabt habe, diese anzunehmen. Dieser Darstellung widersprach Koch am Dienstag. Er ließ mitteilen, dass er die schriftliche Entschuldigung "bislang nicht angenommen" habe, weil er "den gesamten Vorgang mit zeitlichem Abstand zunächst in einem persönlichen Gespräch mit Fritz Keller aufarbeiten möchte". Daraufhin sagte Keller, dass er davon ausgegangen sei, dass Koch seine Entschuldigung, um die er ihn schriftlich und am Telefon gebeten habe, umgehend annehmen würde. "Diese Einschätzung war, wie aus seiner gestrigen schriftlichen Antwort an mich hervorging, falsch. Ich bedauere, dass nach meinem gestrigen Statement ein anderer Eindruck entstanden ist."

Der Machtkampf innerhalb der DFB-Spitze zwischen Keller und seinen Gegenspielern um Koch und Curtius beschäftigt den DFB schon seit Monaten. Andauernd gibt es neue Eskalationen und Enthüllungen über dubiose Vorgänge innerhalb des Verbandes. Die Basis ist darüber so empört, dass einige Landesverbände zuletzt sogar einen Protestbrief auf den Weg brachten, in dem sie die Zustände im DFB als "desolat" brandmarkten und festhielten, dass es in der "aktuellen Konstellation" kein Weiter-so geben könne.

Nun erweist sich für sie Kellers Entgleisung als finale Eskalation, und sie diskutieren die möglichen Konsequenzen. Der Präsident des Fußballverbandes von Schleswig-Holstein, Uwe Döring, erklärte bei Sport1: "Es ist für mich unfassbar, und ich glaube, dass eine große Anzahl an Landesverbänden der Meinung sein wird, dass wir jetzt einen außerordentlichen Bundestag brauchen werden", sagte er: "Anders geht es nicht mehr."