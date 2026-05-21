Mit Rückkehrer Manuel Neuer und Lennart Karl geht der viermalige Fußballweltmeister Deutschland ins WM-Turnier. Der 40 Jahre alte Torwart steht ebenso wie der Teenager im 26-köpfigen Aufgebot für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli), das Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt gab. Nicht dabei ist entgegen anderslautender Medienberichte im Vorfeld der Kölner Said El Mala.

Neben dem vorab durchgesickerten Comeback von Neuer, der nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, gibt es keine weitere große Überraschung. Oliver Baumann und Alexander Nübel vervollständigen das Torwart-Trio. Jonas Urbig wird als Trainingstorhüter mitreisen, ohne offiziell zum Kader zu gehören.

Neuer ist der einzige Weltmeister im Team, auf den Freiburger Matthias Ginter verzichtete Nagelsmann zugunsten von Malick Thiaw (Newcastle United). 15 der nominierten Spieler waren schon bei der Heim-EM vor zwei Jahren dabei, als die DFB-Auswahl im Viertelfinale an Spanien (1:2 n. V.) scheiterte.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Jamal Musiala ist erstmals seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM wieder an Bord. Namen wie die des Frankfurters Nathaniel Brown, Thiaw, Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) oder des Dortmunders Maximilian Beier hatte wohl nicht jeder auf dem Zettel.

Nicht dabei sind neben den verletzten Stammkräften Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry auch größere Namen wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich. Zudem verzichtet der Bundestrainer unter anderem auf die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt.

Die DFB-Auswahl startet am Mittwoch in Herzogenaurach in die WM-Vorbereitung. Nach dem Länderspiel am 31. Mai in Mainz gegen Finnland geht es in die USA, wo am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber die Generalprobe steigt.

Gegner beim Turnierauftakt am 14. Juni in Houston ist Außenseiter Curaçao. Danach geht es in Gruppe E noch gegen die Elfenbeinküste (20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford).

Der Kader in der Übersicht