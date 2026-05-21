Wenige Stunden, bevor Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr auf dem DFB-Campus die 26 WM-Fahrer offiziell benennt, veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund bereits Video-Clips bei Instagram mit Nominierten. Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war der Kapitän Joshua Kimmich dran. Danach folgten Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Jamie Leweling, Aleksandar Pavlovic, David Raum und Nathaniel Brown.