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Fußball-WMBrown und Undav dabei: DFB gibt schrittweise den WM-Kader bekannt

Bester deutscher Torschütze der vergangenen Bundesligasaison: Deniz Undav.
Bester deutscher Torschütze der vergangenen Bundesligasaison: Deniz Undav. Christian Charisius/dpa

In den sozialen Medien hat der DFB begonnen, nach und nach den Kader für die kommende Fußball-WM zu veröffentlichen. Bereits acht Spieler stehen fest.

Wenige Stunden, bevor Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr auf dem DFB-Campus die 26 WM-Fahrer offiziell benennt, veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund bereits Video-Clips bei Instagram mit Nominierten. Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war der Kapitän Joshua Kimmich dran. Danach folgten Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Jamie Leweling, Aleksandar Pavlovic, David Raum und Nathaniel Brown.

Bereits vor der Nominierung sind zahlreiche weitere Namen durchgesickert. Neben Manuel Neuer, der die Nummer eins im Tor werden soll, sollen auch Bayerns Lennart Karl, Kölns Said El Mala und Dortmunds Felix Nmecha zum Kader gehören. Der Bundestrainer darf 26 Spieler in seinen offiziellen WM-Kader berufen.

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