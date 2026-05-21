Wenige Stunden, bevor Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr auf dem DFB-Campus die 26 WM-Fahrer offiziell benennt, veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund bereits Video-Clips bei Instagram mit Nominierten. Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war der Kapitän Joshua Kimmich dran. Danach folgten Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala und Jamie Leweling.
Bereits vor der Nominierung sind zahlreiche Namen durchgesickert. Neben Manuel Neuer, der die Nummer eins im Tor werden soll, sollen auch Bayerns Lennart Karl, Kölns Said El Mala und Dortmunds Felix Nmecha zum Kader gehören. Der Bundestrainer darf 26 Spieler in seinen offiziellen WM-Kader berufen.